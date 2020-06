Bundesliga, altri tre match in diretta oggi su Sky

Werder Brema-Wolfsburg

Ore 13.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football con telecronaca di Paolo Ciarravano. Di fronte curiosamente ci saranno due squadre reduci da una sconfitta contro l'Eintracht Francoforte. Il ko interno del 3 giugno per 0-3 ha spinto il Werder sempre più giù in classifica. Il team di Brema è penultimo con 25 punti e distante sei punti dal Mainz quindicesimo. La squadra di Florian Kohfeldt non vince in casa dall'1 settembre 2019 (3-2 sull'Augsburg) e di fronte avrà un Wolfsburg settimo in classifica, a caccia di altri punti per la corsa all'Europa dopo lo stop interno del 30 maggio contro l'Eintracht: Steffen e soci hanno però vinto le ultime due partite giocate lontano da casa in campionato. Statistica: l'incrocio tra queste due squadre è terminato sempre con il segno "1" negli ultimi 4 precedenti in casa Werder.

Union Berlino-Schalke 04

Ore 15.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football con telecronaca di Riccardo Trevisani. Allo Stadion An der Alten Försterei si affrontano due squadre in cerca di punti per allontanare la crisi. L'Union, dopo un girone d'andata sorprendente e terminato non lontano dalla zona Europa, ha rimediato un solo punto nelle ultime quattro partite giocate. Andamento negativo anche in casa Schalke 04: dalla ripresa della Bundesliga la squadra di Gelserchinken ha saputo solo perdere. Dal 4-0 subito nel derby contro il Borussia Dortmund alle sconfitte contro Augsburg (0-3), Fortuna Dusseldorf (2-1) e Werder Brema (0-1), lo Schalke è sceso in decima posizione, a +6 dall'Union Berlino con 37 punti. Fare punti servirebbe a entrambe le squadre per evitare scenari imprevedibili fino al momento dell'interruzione del campionato a causa del coronavirus.

Augsburg-Colonia

Ore 18, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football con telecronaca di Massimo Marianella. Il programma della 30^ giornata di Bundesliga si chiude con il posticipo tra due formazioni poco distanti in classifica, che con un risultato positivo potrebbero compiere un passo importante per la salvezza. I padroni di casa hanno saputo solo pareggiare (4 su altrettanti gare) dal momento del ritorno in campo e sono tredicesimi a +3 sul terzultimo posto occupato dal Fortuna Dusseldorf. Tre punti più su rispetto all'Augsburg, a quota 34, c'è il Colonia, a secco di vittorie dalla ripresa del campionato e sconfitto nelle ultime due gare, giocate contro Hoffenheim e Lipsia. Cammini simili a confronto.