PREMIER LEAGUE - Ti aspetti una leggenda e, invece, il primato è ancora nelle mani di James Vaughan. Il suo gol a 16 anni 8 mesi e 27 giorni con l'Everton contro il Palace del 2005 è ancora imbattuto. Nel frattempo lui, dopo non aver trovato fortune in Premier, è "sceso" a giocare in Championship. E via via sempre più in basso. Oggi è nel Bradford, in League Two, quarta serie del calcio inglese.