La sconfitta casalinga per 1-3 contro il Werder Brema costa la panchina a David Wagner. Lo Schalke 04 ha infatti comunicato l'esonero dell'allenatore 48enne, sulla panchina del club di Gelsenkirchen da giugno 2019. Wagner paga un avvio di stagione da incubo, con il ko per 8-0 all'esordio sul campo del Bayern Monaco e quello contro il Werder, due risultati che hanno allungato a 18 le partite consecutive senza vittoria giocate dallo Schalke sotto la sua guida tecnica. Dopo la sconfitta nel secondo turno di Bundesliga, Wagner aveva riconosciuto di essere "il primo responsabile" ma aveva anche detto di pensare di "poter essere parte della soluzione".

Un pensiero evidentemente non condiviso dalla società, che ha spiegato l'esonero con una nota. "Nonostante i risultati nella seconda parte della scorsa stagione, abbiamo deciso di confermare Wagner. Tutti speravamo nella svolta con lui - le parole del direttore sportivo Jochen Schneider - ma ora abbiamo deciso di voltare pagina. Questa decisione è stata tutt'altro che semplice per noi, nonostante i risultati deludenti". Il nuovo allenatore dovrà anche confrontarsi con i prossimi sviluppi di mercato in casa Schalke, dove giocano due obiettivi di club di Serie A: Ozan Kabak, seguito dall'Inter, e Matija Nastasic, nei radar del Milan.