Introduzione

È stato svelato il calendario della Bundesliga per la stagione 2025/26. Si parte subito con i campioni in carica del Bayern Monaco, impegnato venerdì 22 agosto contro il Lipsia, poi la giornata successiva è in programma l'atteso derby di Amburgo. Il campionato in Germania si chiuderà domenica 16 maggio 2026: ecco gli appuntamenti principali

