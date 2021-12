Il Borussia Dortmund risponde al Bayern Monaco. Trascinati dal solito Haaland , autore di una doppietta, i gialloneri superano per 3-0 nella 16^ giornata di Bundesliga al Signal Iduna Park un Greuther Furth sempre più ultimo. Il centravanti norvegese porta in vantaggio i suoi al 33', dopo una rete annullata a Thorgan Hazard per fuorigioco: mano di Bauer in area e calcio di rigore. Haaland trasforma, poi fallisce una buona chance per il raddoppio tre minuti dopo. Il 2-0 arriva all'inizio del secondo tempo, quando all'82' ancora Haaland colpisce perfettamente di testa su punizione di Brandt. Lo stesso Brandt assiste all'89' Malen per il tris. La squadra di Rose resta così a -6 dal Bayern, in seconda posizione.

Bayer Leverkusen e Lipsia, pareggi beffa

Ci sono 11 gol nelle altre quattro partite giocate mercoledì. Due reti di Patrick Schick non bastano invece al Bayer Leverkusen per avere la meglio sull'Hoffenheim. L'ex attaccante di Roma e Sampdoria la sblocca al 37' con un tocco sotto misura dopo un assist di Diaby e al 63' raddoppia con un gran colpo di testa. Bayer che sembra in controllo ma nel finale gli ospiti pareggiano con due gol in tre minuti: il 2-1 è di Stiller all'80', poi Dabbur a sette minuti dal termine trova il diagonale del definitivo 2-2. Hoffenheim che resta quarto a -1 proprio dal Bayer. Pareggio in extremis anche per l'Augsburg in casa contro il Lipsia: il calcio di rigore di Caligiuri all'86' impatta il vantaggio ospite con Andre Silva, segnato dopo 19 minuti. Passa per 3-2 l'Eintracht Francoforte sul campo del Borussia Monchengladbach, club al quarto ko consecutivo: decisive le reti di Borre, Lindstrom e Kamada. Pareggio senza reti invece tra Union Berlino e Friburgo.