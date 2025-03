I prossimi avversari dell’Inter ai quarti di Champions mancano la vittoria con un’altra squadra della zona bassa della classifica: dopo il ko in casa della scorsa settimana in Bundes col Bochum, è solo pari a Berlino con l’Union. Avanti col gol di Sané a metà secondo tempo, la squadra di Kompany viene ripresa all'83’ da Hollerbach. In difesa con Kim infortunato, spazio alla coppia Dier-Upamecano. Il Bayern resta primo a +9 punti sul Bayer Leverkusen, domani impegnato in casa col Bochum

