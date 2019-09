Stima reciproca, leggerezza dell'esordio. Così Carlo Ancelotti ha rivelato la battuta scambiata con Jurgen Klopp al termine di Napoli-Liverpool, dopo che i due allenatori erano stati ripresi dalle telecamere tra i sorrisi. "Gli ho detto di stare tranquillo", racconta Ancelotti ai microfoni di Sky Sport durante Champions League Show. "Se perdi qua poi vinci la Champions: l'ho rasserenato". Risate in studio, che hanno seguito quelle di Klopp sul campo con tanto di buffetto ad Ancelotti. Il 2-0 firmato Mertens-Llorente arriva a meno di un anno dal precedente deciso da Insigne allo scadere: era il momento più delicato del cammino europeo dei Reds, che poi elimineranno il Napoli ad Anfield e continueranno a correre fino a Madrid.

"Oggi ho chiesto a Di Lorenzo quante partite aveva fatto in Champions..."

Ma ieri è stata di nuovo una serata perfetta, per i ragazzi di Ancelotti. A partire di chi era alla prima presenza assoluta in Champions League...a insaputa dello stesso allenatore: "Oggi ho chiesto a Di Lorenzo quante partite aveva fatto. Mi ha detto neanche una: questa era la prima e l'ha fatta bene". E quando dallo studio sottolineano anche l'ottimo esordio di Meret, Ancelotti non ha nascosto la sorpresa: "Ma Meret non aveva già giocato in Champions? Mamma mia, che allenatore, che disastro...".