Atletico Madrid e Juventus si incontrano nuovamente in Champions League dopo la doppia sfida degli ottavi della passata stagione. Le due squadre sono cambiate molto dal marzo dell’anno scorso quando i bianconeri riuscirono a ribaltare con la tripletta di CR7 la pesante sconfitta per 2-0 rimediata al Wanda Metropolitano nella gara d’andata in quello che fu il canto del cigno della Juventus di Allegri. L’Atletico Madrid ha perso nel mercato estivo tre dei cardini di quella squadra, uno per reparto: in difesa ha salutato Diego Godin, passato all’Inter, mentre in mezzo al campo Rodri è stato ceduto al Manchester City che ne ha pagato la clausola rescissoria e, in attacco, Antoine Griezmann è andato al Barcellona. Inoltre l’Atletico ha lasciato partire i due storici terzini, Juanfran e Felipe Luis, e il francese Lucas Hernandez, passato al Bayern Monaco.

Una rivoluzione piuttosto estesa che il club di Madrid ha potuto gestire utilizzando i tanti soldi ottenuti delle cessioni: in difesa la cessione di Godin è stata tamponata con l’acquisto dell’esperto Felipe del Porto e del ventiquattrenne Mario Hermoso proveniente dall’Espanyol; per la posizione di terzino sono arrivati, abbastanza sorprendentemente, Kieran Trippier dal Tottenham e il giovane brasiliano Renan Lodi dall’Atletico Paranaense; in mezzo al campo dal Real Madrid è stato acquistato Marcos Llorente che dovrebbe sostituire Rodri, mentre dal Porto è arrivato il messicano tutto fare Hector Herrera; ma il vero botto di mercato è stato l’acquisto di Joao Felix, giunto a sostituire per posizione e talento Antoine Griezmann.

Gli esperimenti di Diego Simeone

Il profondo rinnovamento della rosa ha costretto Simeone a cercare un nuovo assetto per il suo Atletico. Le prime giornate di Liga sembrano però suggerire come il Cholo non abbia ancora trovato la strada che intende percorrere. In precampionato il tecnico argentino ha lavorato molto su un 4-4-2 con il centrocampo a rombo, con Lemar in posizione di trequartista e Joao Felix seconda punta piuttosto mobile e libera di seguire il suo istinto per il gioco. Piuttosto interessante, e particolarmente inedita per le abitudini di Simeone, era la disposizione spaziale assunta dalla squadra in fase di impostazione: l’Atletico presidiava tutti i corridoi verticali alle spalle del centravanti Morata, occupando l’ampiezza con i terzini Trippier e Renan Lodi sempre altissimi e gli half-spaces con Lemar e Joao Felix. Più indietro, alla risalita del pallone erano deputati i due centrali e i tre centrocampisti, con le mezzali Koke e Saul Niguez che giocavano piuttosto aperti per ricevere il pallone più agevolmente dalla linea difensiva.

Lo schieramento scelto era funzionale alla ricerca di un gioco centrale, alle spalle del centrocampo avversario, abbastanza innovativo per le abitudini della squadra e volto a chiamare in causa Lemar e Joao Felix o, in alternativa, Trippier e Renan Lodi sugli esterni. La risalita del pallone era piuttosto fluida, centrata su Koke e Saul Niguez e l’accesso nell’ultimo terzo di campo reso agevole dall’occupazione degli spazi dei terzini e delle mezzepunte. Tuttavia il rombo di centrocampo è stato adottato solamente nelle due partite casalinghe della Liga, contro Getafe ed Eibar, mentre in trasferta Simeone ha optato per un approccio più prudente, schierando i suoi con il 3-5-2 nella partita vinta contro il Leganes e tornando a un classico 4-4-2 in linea nella brutta sconfitta di sabato scorso in casa della Real Sociedad.