"Possiamo giocarcela con tutti." Gian Piero Gasperini senza paura prima dell’esordio dell’Atalanta in Champions League, sul campo della Dinamo Zagabria. Una trasferta difficile che la sua squadra affronta con fiducia, dopo aver vinto in rimonta sul campo del Genoa in campionato: "Conosciamo bene la Dinamo come loro conoscono noi, in Champions ci sono solo squadre forti. Il primo incontro è sempre importante e noi l’affronteremo senza snaturarci", ha dichiarato l’allenatore alla vigilia. Poi ha aggiunto: "Vogliamo portare in Europa la nostra idea di calcio, questi sono test importanti per misurare il nostro livello". A Zagabria prevista la presenza di 3000 tifosi che seguiranno la squadra alla sua prima partita assoluta della competizione. Per Gasperini un traguardo meritato: "La possibilità di giocare in Champions non è data dalla fortuna ma è frutto di 3 anni di duro lavoro".

Dinamo Zagabria-Atalanta, le probabili formazioni

Niente turnover per Gasperini che contro la Dinamo dovrebbe schierare pressoché la stessa formazione vista a Genova. Qualche eccezione: Palomino prende il posto di Toloi in difesa, e Pasalic dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio in regia a De Roon. In avanti tridente con Ilicic, Zapata e Gomez. Recuperato Muriel, anche se non al meglio: "Non vogliamo rischiare", ha dichiarato Gasperini in riferimento alle condizioni del colombiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac; Ademi, Moro; Hajrovic, Olmo, Orsic; Petkovic. All. Bjelica