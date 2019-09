Atalanta-Shakhtar Donetsk (girone C): martedì 1 ottobre, ore 18.55 - Sky Sport Uno

Sfida inedita tra due formazioni che non si sono mai affrontate in partite ufficiali. Le trasferte italiane non portano bene allo Shakhtar, vittorioso in una sola occasione su 11 precedenti. L'Atalanta, dalla sua, vorrà invece riscattare il ko per 4-0 all'esordio a Zagabria, sconfitta più pesante di una squadra alla prima partita in Champions League da quando il Qarabag perse 6-0 contro il Chelsea nel settembre 2017. Lo Shakhtar arriva invece in Italia dopo il ko per 0-3 contro il Manchester City, partita che ha visto gli ucraini calciare verso la porta avversaria sei volte, meno di qualsiasi altra squadra alla prima giornata di questa Champions League. Piccolo primato negativo per il portiere dello Shakhtar Andriy Pyatov: non è riuscito a tenere la porta inviolata innessuna delle sue ultime 20 partite in Champions League - l'unico portiere con una striscia più lunga nella storia della competizione è Igor Akinfeev (43 tra il 2006 e il 2017).

Real Madrid-Club Brugge (girone A): martedì 1 ottobre, ore 18.55 - Sky Sport Football

Le due squadre tornano a sfidarsi 42 anni dopo l'ultima volta: in Coppa Campioni 1976-77, con la squadra belga che superò il turno con un risultato complessivo di 2-0 (1V, 1N). Nell'unico precedente al Bernabeu è terminata 0-0, così il Club Brugge è una delle tre squadre contro cui il Real non è riuscito a segnare in competizioni europee insieme a Ipswich (due partite) e Arsenal (due partite). Gli spagnoli, però, hanno perso le ultime due partite casalinghe di Champions League (0-3 v CSKA Mosca e 1-4 v Ajax) e potrebbe perdere tre partite di fila in Champions League per la prima volta nella sua storia. In Spagna arriva un Club Brugge ermetico, capace di mantenere la porta inviolata in ognuna delle ultime quattro partite di Champions League.

Juventus-Bayer Leverkusen (girone D): martedì 1 ottobre, ore 21 - Sky Sport Uno

A 17 anni dall'ultima volta, bianconeri e tedeschi sono di nuovo avversari. Nei due precedenti, la squadra ospitante ha sempre vinto (successo dei bianconeri per 4-0 nel novembre 2001 e vittoria del Leverkusen 3-1 nel marzo 2002). Tendenze simili contro formazioni connazionali di quella che si affronterà: la Juventus non ha vinto nessuno degli ultimi quattro match contro squadre tedesche in Champions League (3N, 1P), mentre il Bayer ha vinto solo due dei 10 match di Champions League contro squadre italiane (4N, 4P). I tedeschi, però, non perdono in trasferta in Champions da cinque partite. Fari puntati su Cristiano Ronaldo: l'asso portoghese ha segnato 26 gol in 24 partite contro squadre tedesche in Champions League - - nessun giocatore ha fatto meglio contro formazioni provenienti dalla stessa nazione - e quella dello Stadium sarà la sua prima sfida al Leverkusen.

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (girone D): martedì 1 ottobre, ore 21 - Sky Sport 254

Tre precedenti europei nella storia di questi due club: Atletico ancora imbattuto (2V, 1N) e a segno 11 volte, con in media 3.7 reti segnate a partita -la miglior media gol del club contro una singola squadra in una competizione europea (minimo 3 sfide). Occhio al fattore campo: colchoneros vittoriosi solo in una delle ultime nove trasferte in Champions League (5N, 3P), mentre i russi hanno vinto quattro delle ultime sei gare casalinghe di Champions League (2P). Nell’ultimo match contro il Leverkusen, Yuri Semin della Lokomotiv è diventato solo il secondo allenatore con almeno 72 anni ad andare in panchina in un match di Champions League, dopo Josef Heynckes (10 partite nel 2017-18 alla guida del Bayern Monaco), mentre il suo collega Diego Simeone non ha mai perso in quattro partite contro squadre russe in Champions League (3V, 1N): per il Cholo si tratta di un record personale.

Tottenham-Bayern Monaco (girone B): martedì 1 ottobre, ore 21 - Sky Sport 253

L'ultima volta con i due club avversari risale alla Coppa Uefa 1983/84: gli Spurs ebbero la meglio sui bavaresi con un complessivo 2-1, utile per vincere quello che resta l'unico trofeo europeo nella storia del club inglese. Il Bayern non ha mai vinto in due precedenti sul campo del Tottenham, mentre Kane e soci hanno vinto tutte le ultime quattro partite di Champions League contro avversarie tedesche (tutte contro il Borussia Dortmund). In casa gli Spurs hanno vinto otto delle ultime 11 partite interne in Champions, mentre con valigia al seguito il Bayern non perde da nove trasferte della competizione. Marcatori contro: Lucas Moura del Tottenham ha segnato sei gol in sette trasferte di Champions League con gli Spurs ma non ha ancora trovato la rete in sei partite casalinghe, mentre Robert Lewandowski del Bayern ha segnato in 39 diverse partite di Champions League. Meglio hanno fatto solo Ruud van Nistelrooy (42), Karim Benzema (45), Raúl (56), Lionel Messi (68) e Cristiano Ronaldo (82).

Stella Rossa-Olympiacos (girone B): martedì 1 ottobre, ore 21 - Sky Sport 257

Si tratterà del primo incontro assoluto tra Stella Rossa e Olympiacos, con i greci imbattuti contro squadre serbe in competizioni europee dal 1989. La Stella Rossa ha perso solo una volta nelle ultime 13 partite casalinghe in tutte le competizioni continentali (6V, 6N), perdendo contro il PSG nella scorsa Champions League, mentre l'Olympiacos ha perso nove delle ultime 11 partite fuori casa in Champions League (2V), subendo almeno due gol in ogni sconfitta. Con una vittoria il team di Atene - che all'esordio nella Champions 2019/2020 ha pareggiato per 2-2 contro il Tottenham - potrebbe raccogliere quattro punti dopo le prime due partite di Champions League per la prima volta dal 2007/08.

Manchester City-Dinamo Zagabria (girone C): martedì 1 ottobre, ore 21 - Sky Sport 256

Per differenza reti, i croati precedono i Citizens dopo 90 minuti ed è già una notizia. Il City arriva a questa sfida inedita forte di quattro vittorie nelle ultime quattro partite casalinghe di Champions con un parziale di 19-4. La Dinamo, invece, non vince fuori casa nella competizione da 15 partite e ha perso le ultime 12. Il club di Zagabria, inoltre, non ha mai vinto fuori casa contro le squadre inglesi in tutte le competizioni in Europa, perdendo cinque delle sette trasferte in Inghilterra (2N). Occhi sugli attaccanti: contro lo Shakhtar Donetsk, Gabriel Jesus del City ha segnato il suo nono gol in Champions League. Dovesse segnare in questa partita, sarebbe il più giovane brasiliano (22 anni e 181 giorni) a raggiungere 10 gol in Champions League e il più giovane sudamericano dopo Lionel Messi (21 anni e 99 giorni) nell'ottobre 2008. Nella Dinamo grande fiducia in Mislav Orsic, autore di una tripletta al suo debutto in Champions League per la Dinamo Zagabria contro l'Atalanta. Nessuna squadra croata in precedenza aveva mandato tre volte a segno un suo giocatore nella stessa partita di Champions.

Galatasaray-PSG (girone A): martedì 1 ottobre, ore 21 - Sky Sport 255

Questa sarà la quinta partita tra Galatasaray e PSG in competizioni europee: il parziale è di due vittorie a testa. La Turchia non porta bene al club parigino, che ha perso sin qui le due trasferte giocate contro Besiktas (1-3, 1997) e Galatasaray (0-1, 2000), mentre il team turco ha perso il 50% dei 10 incontri di Champions League con squadre francesi (3V, 2N, 5P). Occhio all'attacco del PSG, a segno 58 volte in 19 partite della sfase a gironi dall'inizio della stagione 2016/2017, meglio di qualsiasi altra squadra. Il PSG evoca però bei ricordi al centravanti dei turchi, Radamel Falcao: l'attaccante colombiano ha segnato ai francesi nella sua prima partita contro il club parigino nel settembre 2013.