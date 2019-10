Domanda per Conte: ci saranno distrazioni dovute alla Juventus?

"Sarà una settimana bella intensa per noi. Ma, come facciamo sempre, la partita della vita per noi deve essere quella che stiamo per giocare. Quindi, in questo caso, quella contro il Barcellona. Non penso ci sia bisogno di dare stimoli ai ragazzi, nascono da soli in gare così. Questo match dovrà essere un altro step per noi".