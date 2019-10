All'Etihad Stadium di Manchester è tutto pronto. City e Atalanta sono cariche per darsi battaglia nella gara di Champions League del Girone C. I due allenatori Guardiola e Gasperini si rispettano e si stimano a vicenda, basti riascoltare le parole di elogio dei due nelle conferenze stampa di vigilia. L'Atalanta vuole provare a fare un'impresa per smuovere la classifica che la vede ferma all'ultimo posto con 2 sconfitte su 2 partite disputate. Per farlo Gasperini si affiderà ai soliti Ilicic e Gomez che supporteranno la prima punta Muriel, visto che Duvan Zapata è infortunato. Il City corre a punteggio pieno e vuole confermare il trend positivo anche contro i nerazzurri. Sarà una partita fantastica, come hanno pronosticato i due allenatori, per l'idea di calco propositiva che entrambi mettono in campo.

Dove vedere la partita su Sky

Il fischio d'inizio di Manchester City-Atalanta sarà alle ore 21. La partita andrà in onda su Sky Sport Arena (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra), mentre la telecronaca sarà affidata alla voce di Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. Gli interventi a bordocampo saranno invece affidati a Gianluca Di Marzio.