Inter-Borussia Dortmund, orari e dove vedere la partita di Champions League in tv

"Non sarà una finale, quelle casomai ci saranno più avanti, ma sicuramente sarà una partita molto importante. E non voglio avere rimpianti". Parole chiare quelle di Antonio Conte, confermate dai numeri: la sua Inter (1 punto nelle prime due partite) è infatti chiamata a battere il Borussia Dortmund per raggiungere proprio i tedeschi a quota 4 punti nel girone F di Champions riaprendo di fatto il discorso qualificazione. L'allenatore nerazzurro non potrà contare sugli infortunati Alexis Sanchez, Stefano Sensi e Danilo D'Ambrosio ma punterà tantissimo sulla carica di Romelo Lukaku, autore di una doppietta nell'ultimo match di campionato vinto per 4-3 contro il Sassuolo. Successo anche per il Dortmund che nell'ultimo turno di Bundesliga ha avuto la meglio sul Monchengladbach (1-0) portandosi a 15 punti in classifica, uno in meno rispetto alla vetta della classifica occupata proprio dal Monchengladbach e dal Wolfsburg.

