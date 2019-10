Sul braccio ha un tatuaggio: "ama il tuo sogno anche se ti tormenta". È una poesia di D’Annunzio ma per Seba è l’immagine da tenere sempre a mente. Gli ricorda la sofferenza. Un momento triste quando era via da casa per inseguire il suo sogno, in un periodo complicato per tutta la famiglia. Un istante in cui era solo, al buio, lontano dalle luci di San Siro e da tutti i suoi cari. Nel silenzio.

Per tutti, loro, sono la famiglia dei 3 calciatori, ma in realtà solo loro sanno cosa significhi sparpagliarsi per l’Italia. Dividersi rimanendo legati. Con due genitori che fanno i sacrifici e 3 figli divisi fisicamente dal loro sogno ma uniti nell’animo. Francesco Pio, attaccante giovanili Inter, sul divano a Brescia perché il giorno dopo va a scuola, Salvatore, centrocampista del Chievo, in tribuna a Milano, Sebastiano, attaccante prima squadra Inter, in campo a guidare l’orgoglio di tutti gli Esposito.

E così arriviamo alla fine della storia. Sebastiano vince e convince, illumina, si sottopone anche all’intervista post partita su Sky, sudando parecchio. Ascolta i consigli di Cambiasso via televisione: "adesso vai a casa e lascia stare tutto, piedi per terra, non esultare per un rigore procurato e continua così". Consigli di un campione.