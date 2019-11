Lokomotiv-Juve, Sarri: "Rugani o Demiral per De Ligt, Douglas Costa può giocare"

Sarri: Sarà Rugani il sostituto di De Ligt?

"De Ligt non è in condizione di giocare. È uscito con un problema alla caviglia, ha bisogno di qualche giorno per tornare in campo. Non è di grave, sembra un infortunio risolvibile in pochi giorni, ma oggi non era in grado di calciare. Per il resto abbiamo Rugani e Demiral, domani decideremo. Domattina ho riunione con lo staff e decideremo tutti insieme"