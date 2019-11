Lokomotiv Mosca Juventus, orari e dove vedere la partita di Champions League in tv

Trasferta russa per i bianconeri di Sarri nella quarta giornata di Champions League: mercoledì alle ore 18.55 c'è la Lokomotiv Mosca. Con una vittoria, CR7 e compagni strapperebbero già il pass per gli ottavi. Diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Tre punti per guardare già alla seconda fase e giocarsi il primo posto del girone allo Stadium contro l'Atletico. E' questo l'obiettivo della Juventus, mercoledì contro il Lokomotiv Mosca, nella quarta giornata di questa Champions League. Un match che la squadra di Sarri dovrà affrontare senza De Ligt, bloccato da una distorsione alla caviglia, imparando la lezione dell'andata, dove i russi hanno spaventato a lungo i bianconeri prima della doppietta risolutiva di Dybala.

Dove vedere la partita su Sky

La gara tra Lokomotiv Mosca e Juventus, in programma mercoledì alle ore 18.55 al Central Stadium Lokomotiv, sarà trasmessa su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go. Telecronaca della partita affidata a Riccardo Trevisani, commento di Daniele Adani, mentre a bordocampo ci sarà Giovanni Guardalà. La serata proseguirà con le gare delle 21 (tra cui Atalanta-Manchester City) e si chiuderà a mezzanotte con "5X5 Champions League", la trasmissione condotta da Ilaria D’Amico, dove verranno approfonditi i vari argomenti emersi dalla serata di Champions, sempre in compagnia della squadra di "Champions League Show", in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.