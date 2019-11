Da Manchester a Charkiv. Più di duemila miglia di viaggio, qualcosa come oltre tremila chilometri. Sette ore di aereo e un clima gelido ad aspettarli. "Cosa può esserci di meglio del Manchester United?" recitava la famosa battuta del film Jimmy Grimble. "Il Manchester City". Ovviamente: per il giovane protagonista di quella pellicola del 2000 e ancor più per quei 114 temerari che lo scorso 18 settembre viaggiarono fino in Ucraina per il debutto stagionale in Champions League della squadra di Guardiola. Tutti quei chilometri e tutto quel freddo per un solo scopo: vedere vincere il City. Ma probabilmente nessuno di loro si sarebbe aspettato un premio che andasse al di là di quel 3-0 firmato Mahrez, Gundogan e Gabriel Jesus.

Invito extralusso

E invece, per loro, è arrivato un altro riconoscimento. E mica da ridere. Pep Guardiola ha preso in mano carta e penna (o per meglio dire un pc), scrivendo a tutti quei 114 coraggiosi, col City nel cuore, per ringraziarli - uno ad uno - della loro fedeltà e di quel viaggio quasi interminabile. Un semplice "thank you so much" come quello ironicamente rivolto all'arbitro Oliver dopo il recentissimo ko di Anfield contro il Liverpool? Tutt'altro: Pep ha invitato i 114 a seguire la partita di ritorno contro lo stesso Shakhtar nell'area ospitality dell'Etihad. "Mercoledì 18 settembre 2019 tu e altri 113 tifosi avete fatto un lungo viaggio per vederci giocare contro lo Shakhtar in Ucraina, e voglio cogliere questa occasione per ringraziarvi - ha scritto Pep nella sua lettera -. Avere il vostro supporto in partite come queste vuol dire tanto e, come dico sempre, noi non siamo niente senza i nostri tifosi". Dunque per loro ci sarà buon cibo, vino, birra o champagne, e una vista in primo piano sui propri idoli. "Per ringraziarvi - ha poi concluso Guardiola nella lettera pubblicata su Twitter da uno dei 114 temerari di Charkiv -, vorremmo invitarvi all’area ospitalità del City per il match di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk il prossimo 26 novembre 2019. A nome dei giocatori e dello staff, vorrei ringraziarvi ancora per il vostro incredibile supporto". Quando la fede calcistica, paga.