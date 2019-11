Lo spagnolo Del Cerro Grande dirigerà la sfida di Anfield tra Liverpool e Napoli. Al polacco Marciniak invece è stata affidata Slavia Praga-Inter. In campo anche gli arbitri italiani: Orsato sarà l'arbitro di Zenit-Lione

L’UEFA ha ufficializzato i direttori di gara che scenderanno in campo nel mercoledì di Champions League, valido per la quinta giornata della fase a gironi. Carlos Del Cerro Grande, spagnolo, è l’arbitro selezionato per dirigere la sfida tra Liverpool e Napoli, mentre l’incontro tra Slavia Praga e Inter sarà diretto dal polacco Szymon Marciniak. Designati anche gli arbitri italiani: Daniele Orsato della sezione di Schio dirigerà l’anticipo delle 18:55 tra Zenit San Pietroburgo e Olympique Lione. I suoi assistenti saranno Manganelli e Giallatini, il quarto uomo sarà Doveri, con al VAR Guida e Carbone.

Group G

27 November 2019, 18:55 CET - St. Petersburg (Gazprom Arena)

FC Zenit (RUS) - Olympique Lyonnais (FRA)

Referee: Daniele Orsato (ITA)

Assistant Referee 1: Lorenzo Manganelli (ITA)

Assistant Referee 2: Alessandro Giallatini (ITA)

Fourth Official: Daniele Doveri (ITA)

Video Assistant Referee: Marco Guida (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Ciro Carbone (ITA)

UEFA Referee Observer: Levan Paniashvili (GEO)

UEFA Delegate: Jan Damgaard (DEN)

Group H

27 November 2019, 18:55 CET - València (Mestalla, camp del València)

Valencia CF (ESP) - Chelsea FC (ENG)

Referee: Felix Zwayer (GER)

Assistant Referee 1: Thorsten Schiffner (GER)

Assistant Referee 2: Marco Achmüller (GER)

Fourth Official: Harm Osmers (GER)

Video Assistant Referee: Sascha Stegemann (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Daniel Siebert (GER)

UEFA Referee Observer: Michalis Koukoulakis (GRE)

UEFA Delegate: Per Svärd (SWE)

Group E

27 November 2019, 20:45 CET - Liverpool (Anfield)

Liverpool FC (ENG) - SSC Napoli (ITA)

Referee: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistant Referee 1: Juan Carlos Yuste Jiménez (ESP)

Assistant Referee 2: Roberto Alonso Fernández (ESP)

Fourth Official: José Luis Munuera Montero (ESP)

Video Assistant Referee: José María Sánchez Martínez (ESP)

Assistant Video Assistant Referee: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP)

UEFA Referee Observer: Tomasz Mikulski (POL)

UEFA Delegate: Tobias Wolf (GER)

Group E

27 November 2019, 20:45 CET - Genk (Luminus Arena)

KRC Genk (BEL) - FC Red Bull Salzburg (AUT)

Referee: Mattias Gestranius (FIN)

Assistant Referee 1: Jan-Peter Aravirta (FIN)

Assistant Referee 2: Mikko Alakare (FIN)

Fourth Official: Ville Nevalainen (FIN)

Video Assistant Referee: Jochem Kamphuis (NED)

Assistant Video Assistant Referee: Bas Nijhuis (NED)

UEFA Referee Observer: Marc Batta (FRA)

UEFA Delegate: Rainer Koch (GER)

Group F

27 November 2019, 20:45 CET - Barcelona (Camp Nou)

FC Barcelona (ESP) - Borussia Dortmund (GER)

Referee: Clément Turpin (FRA)

Assistant Referee 1: Nicolas Danos /(FRA)

Assistant Referee 2: Cyril Gringore (FRA)

Fourth Official: Karim Abed (FRA)

Video Assistant Referee: François Letexier (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Jérôme Brisard (FRA)

UEFA Referee Observer:

UEFA Delegate: Tugomir Frajman (SVN)

Group F

27 November 2019, 20:45 CET - Prague (Eden Arena)

SK Slavia Praha (CZE) - FC Internazionale Milano (ITA)

Referee: Szymon Marciniak (POL)

Assistant Referee 1: Paweł Sokolnicki (POL)

Assistant Referee 2: Tomasz Listkiewicz (POL)

Fourth Official: Tomasz Musiał (POL)

Video Assistant Referee: Paweł Gil (POL)

Assistant Video Assistant Referee: Marcin Borkowski (POL)

UEFA Referee Observer: Alain Hamer (LUX)

UEFA Delegate: Joël Wolff (LUX)

Group G

27 November 2019, 20:45 CET - Leipzig (Red Bull Arena)

RB Leipzig (GER) - SL Benfica (POR)

Referee: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistant Referee 1: Diego Barbero Sevilla (ESP)

Assistant Referee 2: Ángel Nevado Rodríguez (ESP)

Fourth Official: Xavier Estrada Fernández (ESP)

Video Assistant Referee: Juan Martínez Munuera (ESP)

Assistant Video Assistant Referee: Teodoro Sobrino Magán (ESP)

UEFA Referee Observer: Jaap Uilenberg (NED)

UEFA Delegate: Sergio Di Cesare (ITA)

Group H

27 November 2019, 20:45 CET - Villeneuve-d'Ascq (Stade Pierre Mauroy)

Lille OSC (FRA) - AFC Ajax (NED)

Referee: Felix Brych (GER)

Assistant Referee 1: Mark Borsch (GER)

Assistant Referee 2: Stefan Lupp (GER)

Fourth Official: Tobias Stieler (GER)

Video Assistant Referee: Christian Dingert (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Marco Fritz (GER)

UEFA Referee Observer: Miroslav Liba (CZE)

UEFA Delegate: John Taylor (SCO)