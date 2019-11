Juve-Atletico Madrid, Simeone: "CR7 numero uno, ma non sarà solo lui contro di noi"

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juve: "Ci sono grandi campioni che si sanno adattare a quello che chiede Sarri, dobbiamo portare la partita dove vogliamo noi". Martedì 26 novembre alle 21 la partita sarà in diretta su Sky Sport Uno



Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro la Juventus di Sarri. Il Cholo elogia i bianconeri: "La Juventus è forte, ha un allenatore con uno stile preciso e determinato che cerca di trasmettere ai giocatori. Dobbiamo portare la partita dove vogliamo noi. Mi sembra presto fare bilanci dopo tre mesi, li faremo a maggio. Però è chiaro che la Juventus ha grandissimi campioni, si adattano a quello che vuole Sarri: hanno piedi buoni, possono giocare in più ruoli, non ho alcun dubbio".

"Ronaldo lo abbiamo sempre sofferto"

L'allenatore dell'Atletico parla anche di Cristiano Ronaldo, l'uomo in più della Juventus che ha spesso fatto male alla sua squadra: "Sarà protagonista, come sempre, anche quest'anno. Perché dovrebbe avere l'orgoglio ferito? Queste sono cose di casa vostra, non nostra. Ronaldo è un campione. Noi lo abbiamo sempre sofferto, è un numero uno straordinario. Ha diverse situazioni per fare sempre bene ma non credo che sia solo Ronaldo contro l'Atletico Madrid. Per quanto riguarda i miei è presto per dire chi avrà l'impatto migliore, se Herrera, Felipe, Hermoso, Lodi. Stanno crescendo tutti, stiamo creando un gruppo per raggiungere i risultati a cui puntiamo". Infine su Joao Felix: "Abbiamo molto bisogno di lui, è un calciatore diverso dagli altri, ha caratteristiche che ci servono e non abbiamo nel resto della squadra", ha concluso Simeone.