"I'm back", sono tornato. Poche parole ma chiare postate su Twitter da Cristiano Ronaldo che, alla vigilia della partita di Champions League contro l'Atletico Madrid, è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese sta smaltendo l'infortunio che si porta dietro da un po' ma, come ha detto da Maurizio Sarri, è in crescita. Dunque il portoghese ha lavorato con i compagni e l'impressione è che contro gli spagnoli del Cholo Simeone sarà titolare. Forse sono queste le conclusioni tratte dall’allenatore della Juventus al termine della rifinitura; in precedenza Sarri aveva parlato a lungo con CR7, probabilmente per coglierne le sensazioni circa le condizioni fisiche. Insomma, dopo la sostituzione con il Milan e dopo aver saltato l'Atalanta per recuperare, Ronaldo è pronto a riprendersi la Juve.