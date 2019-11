Juventus-Atletico Madrid, orari e dove vedere la partita di Champions League in tv

Il programma della quinta giornata della fase a gironi della Champions League prevede la sfida tra Juventus e Atletico Madrid: tutte le info su come vederla su Sky Sport

Ritorna la Champions League, arrivata alla penultima giornata della fase a gironi. Discorso qualificazione ormai chiuso per la Juventus che, dopo il pareggio nel primo turno contro l'Atletico Madrid, ha vinto le successive tre gare (una contro il Bayer Leverkusen e due contro la Lokomotiv Mosca). I bianconeri puntano ora a difendere il primo posto dall'attacco dell'Atletico Madrid, prossimo avversario all'Allianz Stadium. Fischio d'inizio alle ore 21.00 per la sfida tra le squadre di Sarri e Simeone.

Dove vedere la partita su Sky

La partita di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra), anche in 4K HDR con Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento di Luca Marchegiani. A bordo campo ci saranno Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. Federico Zancan racconterà la partita in Diretta Gol.