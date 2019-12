Invasore troppo irruento, CR7 si arrabbia. VIDEO

Cristiano Ronaldo e gli invasori. Il fenomeno portoghese è una star planetaria e ormai è sempre più frequente vederlo accerchiato da tifosi intraprendenti pronti a strappare un selfie in campo. E’ accaduto anche nel corso del secondo tempo di Bayer-Juve, quando un supporter con la maglia bianconera lo ha abbracciato. Più "traumatico" l'incontro ravvicinato con un altro fan a fine partita, piuttosto irruento nell'approccio per poi essere trascinato via dallo steward. Il fuoriclasse di Madeira si è arrabbiato e non poco: si è subito toccato il collo con espressione dolorante ed è stato calmato da Buffon