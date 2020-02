Champions League, calendario e orari delle partite di oggi

Dopo l’Atalanta e il Napoli, anche la Juventus si prepara a scendere in campo stasera per gli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata contro il Lione, che non è mai riuscito a battere i bianconeri negli incroci precedenti. Nell’altra sfida in programma, il Real Madrid riceverà il Manchester City di Pep Guardiola: anche i Citizens non sono mai riusciti a battere i rivali, perdendo entrambe le sfide giocate al Bernabeu.

Il programma completo