Lione Juventus, orari e dove vedere la partita di Champions League in tv

La Juventus sfida il Lione nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Sul cammino della Juventus in Champions League c'è il Lione, nella partita valida per l'andata degli ottavi di finale. I precedenti sorridono ai bianconeri: i francesi non hanno mai vinto contro la Juve in competizioni europee (un pari, tre sconfitte), perdendo entrambe le partite in casa contro la squadra italiana con lo stesso punteggio (0-1 ai quarti di finale dell’Europa League 2013/14 e nella fase a gironi della Champions League 2016/17).

Dove vedere la partita

La sfida tra Lione e Juventus sarà trasmessa in diretta da Sky ai canali Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato. Diretta Gol affidata a Federico Zancan. Live anche in 4K HDR con Sky Q satellite.