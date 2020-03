L’Atletico Madrid vive una notte da sogno ad Anfield: vince anche il ritorno degli ottavi ed elimina i campioni d’Europa. Una serata indimenticabile per i colchoneros e per il Cholo Simeone. Tutto perfetto? No. Diego Costa, titolare e poi sostituito al 56’ da Llorente (che sarà l’eroe del match con una doppietta) ha fatto un errore, ma fuori dal campo. Come si vede nel video, uscendo dagli spogliatoi e passando dalla zona mista l'attaccante si è rivolto ai giornalisti simulando vari colpi di tosse. Le finte vanno bene, in campo e quando servono per dribblare gli avversari. Così no, soprattutto in piena emergenza Coronavirus