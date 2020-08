6/10

Il passaggio alla difesa a 3 è arrivato proprio dopo la batosta subita contro i parigini nella semifinale di Coppa di Francia: già in quella gara, terminata con un ko per 5-1, Garcia aveva provato a cambiare qualcosa a livello tattico, abbandonando il suo fedele 4-3-3 che poche soddisfazioni aveva dato in Ligue 1, con il Lione fuori anche dai piazzamenti europei. Nella gara contro il Lille - l'ultima prima del lockdown - l'allenatore francese ha scelto per la prima volta il nuovo schieramento: non è bastato, tuttavia, a evitare la sconfitta per 1-0