Juventus-Lione, dove vedere la partita in tv

I bianconeri devono rimontare la sconfitta per 1-0 di fine febbraio in Francia per accedere alla Final Eight di Lisbona. I francesi non vincono in trasferta nella fase a eliminazione diretta della Champions League da 10 partite. Squadre in campo venerdì alle ore 21

Tutto in una notte. Juventus e Lione si giocano l'accesso alla Final Eight di Champions League sul terreno dell'Allianz Stadium. Si riparte dall'1-0 dell'andata in Francia nella sfida del 26 febbraio e da mesi vissuti in maniera differente. I bianconeri hanno completato la Serie A, giocando 12 partite in un mese e mezzo e conquistando il nono scudetto di fila, i francesi, complice lo stop della Ligue 1, hanno disputato soltanto una partita ufficiale negli ultimi cinque mesi: si tratta della finale di Coppa di Lega contro il Paris Saint-Germain dello scorso 31 luglio. Per superare il turno la Juventus deve vincere con due gol di scarto. Con una vittoria, pareggiando o perdendo con un gol di scarto ma segnando, è invece il Lione ad approdare al turno successivo. L'1-0 al 90' varrebbe invece i tempi supplementari. La squadra di Maurizio Sarri può affidarsi ai precedenti: la Juventus è imbattuta nelle due gare interne disputate in sfide ufficiali contro il Lione: entrambi i risultati però questa volta non sarebbero sufficienti a ribaltare l'1-0 in favore dei francesi dell'andata. Nell'aprile del 2014, infatti, la Juve vinse 2-1 in Europa League, mentre la gara di Champions del novembre 2016 si concluse sul punteggio di 1-1.