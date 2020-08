Atalanta-Psg, statistiche e curiosità

Nella serata di mercoledì i bergamaschi di Gasperini sfidano in gara secca il Psg alla loro prima volta nei quarti di finale di Champions League. Fischio d'inizio alle 21 allo stadio Da Luz di Lisbona. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 252 ATALANTA-PSG: I CONVOCATI DI GASPERINI

Quando e a che ora si gioca Atalanta-Psg? La partita tra Atalanta e Psg si giocherà mercoledì 12 agosto 2020 alle 21 allo stadio Da Luz di Lisbona, impianto che ospita le gare casalinghe del Benfica.

Dove è possibile guardare Atalanta-Psg? Il match fra Atalanta e Psg sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201, satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 252 (satellite e fibra).

Quali sono i precedenti fra le due squadre? leggi anche Atalanta, a Lisbona per scrivere la storia Quella in calendario in terra portoghese sarà la prima partita ufficiale tra Atalanta e Paris Saint-Germain. L'unico precedente per i bergamaschi contro un club francese in competizioni europee è stato contro il Lione nella fase a gironi di Europa League 2017/18: all'epoca i nerazzurri di Gasperini pareggiarono 1-1 in Francia e vinsero 1-0 in casa. Il Paris Saint-Germain non ha mai vinto contro una squadra italiana in Champions League (4N, 2P) senza nemmeno mai riuscire a tenere la porta inviolata.

Qual è lo stato di forma delle due squadre? vedi anche Icardi show in allenamento: che parata su Neymar! L'Atalanta ha chiuso la Serie A al terzo posto, complice la sconfitta per 0-2 contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato. Quella di Gomez e compagni resta una stagione eccelente: 78 punti, 98 reti realizzate in campionato, mai così in alto nella storia. Dopo il lockdown la squadra di Gasperini ha giocato 13 partite, con 9 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta mentre il Psg, complice la sospensione definitiva della Ligue 1 a marzo, giocato due partite ufficiali negli ultimi cinque mesi: la finale di Coppa di Francia e quella di Coppa di Lega, rispettivamente il 24 e 31 luglio, e vinte contro Saint-Etienne (1-0) e Lione (6-5 ai calci di rigore).

Curiosità leggi anche Atalanta, Gollini salta Psg: lesione al crociato Nonostante tre sconfitte le prime tre gare di questa edizione, l'Atalanta è la prima squadra esordiente in Champions League a raggiungere i quarti di finale dal Leicester nel 2016/17. I nerazzurri hanno però vinto le ultime quattro partite giocate, segnando otto resti nelle due gare a eliminazione diretta contro il Valencia, tante quante quelle realizzate nelle sei gare della fase a gironi. Occhio però anche alla porta, che sarà difesa da Sportiello al posto dell'infortunato Gollini: l'Atalanta ha subito più gol di qualsiasi altra squadra ancora in corsa in questa Champions League (16 reti in otto partite), mentre il Psg è andato a segno in tutte le ultime 32 partite della competizione: è la serie in corso più lunga nella competizione. L'ultima volta che i francesi non sono riusciti a trovare la rete è stata contro il Manchester City nei quarti di finale dell'edizione 2015/16.