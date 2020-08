9/14

BASTIAN SCHWEINSTEIGER. Il biondo di Kolbermoor fu in campo, invece, per tutti i 90 minuti nella sera del Mineirazo. Straordinario manovratore del centrocampo di Loew, guidava al tempo da leader anche il Bayern, dalla quale se ne sarebbe andato l'anno successivo in direzione Manchester. Dopo ha giocato a Chicago con la quale, lo scorso gennaio, ha chiuso la sua carriera. Oggi ha intrapreso il ruolo di commentatore tecnico per una tv tedesca