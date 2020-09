A poco più di un mese dall'ultimo atto della scorsa edizione, che ha visto trionfare il Bayern Monaco in finale contro il Psg, siamo pronti ad affacciarci alla Champions League 2020-21. Per completare il quadro delle magnifiche 32, che prenderanno parte alla fase a gironi, mancano ancora 6 squadre all'appello che usciranno dal ritorno degli spareggi in programma tra il 29 e il 30 settembre. In questa stagione la competizione ha dovuto apportare alcune modifiche al precedente formato: in primis le date, con l'inizio ufficiale spostato di qualche settimana a causa del prolungamento e ritardo dell'edizione passata. In secondo luogo le partite dei turni preliminari e di qualificazione, fatta eccezione per gli spareggi finali, si sono giocate in gara secca e non nella consueta modalità di andata e ritorno. I match si giocheranno a porte chiuse, fino a nuovo ordine, e saranno previste 5 sostituzioni: di conseguenza i giocatori in distinta saranno 23. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui sorteggi e sulle regole della nuova Champions League.