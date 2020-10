Lazio-B. Dortmund, tutto quello che c'è da sapere

La squadra biancoceleste ritorna a giocare in Champions League a 12 anni di distanza dall'ultima volta, all'Olimpico arriva il Borussia Dortmund: tutte le informazioni e le curiosità sulla sfida

Quando e a che ora si gioca Lazio-Borussia Dortmund? La partita tra Lazio e Borussia Dortmund si giocherà martedì 20 ottobre allo stadio Olimpico di Roma. Calcio d’inizio alle 21. Dove è possibile guardare Lazio-Borussia Dortmund? La sfida tra Lazio e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 20:45. Disponibile anche in HD e su Sky Go. Quali sono i precedenti tra le due squadre? Sono appena due i precedenti tra queste squadre, risalenti alla doppia sfida valida per i quarti di finale della Coppa UEFA 1994/1995. La Lazio vinse all'andata per 1-0 grazie a un'autorete, ma il Borussia Dortmund ribaltò tutto al ritorno vincendo per 2-0 in Germania. I tedeschi furono poi eliminati in semifinale dalla Juventus, che andò a giocarsi una finalissima tutta italiana poi vinta dal Parma di Nevio Scala. La Lazio ha giocato solo due volte, in passato, contro avversari tedeschi in Champions League: nel 1999/2000 due pareggi contro il Bayer Leverkusen nella fase a gironi, nel 2007/2008 una vittoria e una sconfitta contro il Werder Brema sempre nella fase a gironi. Il Borussia Dortmund, invece, ha perso le ultime tre gare giocate in Italia e non ottiene un successo in casa di una squadra di Serie A dal 2003, quando vinse contro il Milan per 0-1 con gol di Koller.

Curiosità approfondimento Lazio, le ragioni della crisi La Lazio torna in Champions League dopo 12 anni, per la prima volta dalla stagione 2007/2008. In quell'annata la squadra biancoceleste fu eliminata dopo la fase a gironi. Simone Inzaghi, da calciatore, detiene un doppio record: quello di presenze (31) e di gol (15) in Champions League con la maglia della Lazio. Il Borussia Dortmund ha perso le ultime tre partite in trasferta in Champions League e non arriva a una striscia negativa di quattro in Europa dalla Coppa UEFA del 1993. La Lazio ha perso 8 delle ultime 10 partite in grandi competizioni UEFA, una in più rispetto a quante ne ha perse nelle precedenti 46, tutte in Europa League. Il Borussia partecipa per la quinta stagione consecutiva alla fase finale della Champions League ed è solo la terza squadra tedesca a ottenere questo risultato, dopo Bayern Monaco e Werder Brema.