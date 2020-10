Lazio-B. Dortmund, dove vedere la partita in tv

I biancocelesti all'esordio in Champions dal 2007: all'Olimpico arriva il Borussia di Haaland, grande favorito del gruppo F. Tutte le informazioni per seguire la partita su Sky. Calcio d'inizio alle ore 21

Tredici anni dopo, la grande Europa torna all'Olimpico lato biancoceleste. C'è Lazio-Borussia Dortmund , prima partita della fase a gironi della Champions League 2020/21 . I ragazzi di Inzaghi sono reduci da un momento difficile in campionato (4 punti nelle prime 4 giornate). Ma, Immobile in testa, alla vigilia della sfida hanno garantito che la Lazio di Champions sarà ben diversa da quanto visto a Genova.

Dove vedere Lazio-Borussia Dortmund

leggi anche

Immobile: "Samp da archiviare, ora la Champions"

La partita tra Lazio e Borussia Dortmund si giocherà martedì 20 ottobre allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21. Il match di Champions League sarà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 dalle 20:45. Disponibile anche in HD e su Sky Go.