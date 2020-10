Midtjylland-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Dopo l'approdo ai quarti di finale della scorsa stagione, la squadra di Gasperini torna a giocare in Champions League: appuntamento questa sera alle 21 in Danimarca sul campo del Midtjylland. Partita in diretta sui canali Sky Sport Arena (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre) LA CHAMPIONS SU SKY SPORT: COME VEDERLA

Interrotto il 12 agosto con quella sconfitta in rimonta ai quarti di finale contro il Psg, il cammino dell'Atalanta in Champions League riparte dalla prima giornata del girone D 2020/21. I nerazzurri di Gasperini saranno ospiti questa sera dei danesi del Midtjylland nella sfida inaugurale di un raggruppamento complicato, che include anche il Liverpool e l'Ajax. Obiettivo di Gomez e compagni, riscattare la sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato a Napoli e confermarsi ad alti livelli nella massima competizione europea per club dopo essere stati la sorpresa assoluta della scorsa edizione. Importante sarà l'esperienza della scorsa stagione, quando la Dea andò ko all'esordio per 4-0 sul campo della Dinamo Zagabria. Curiosità: Midtjylland e Atalanta non si sono mai incrociate nella loro storia. I danesi hanno soltanto un precedente con una squadra italiana, il Napoli, nell'Europa League 2015/16, quando persero entrambe le gare. I nerazzurri a loro volta hanno incrociato una squadra danese nel 2018, quando persero ai rigori contro il Copenhagen nella fase di qualificazione all'Europa League. Fischio d'inizio alle 21.