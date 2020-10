Ajax, Ten Hag: "L'Atalanta ha mentalità europea"

L'allenatore dell'Ajax Ten Hag, dopo la goleada in campionato, si prepara alla sfida Champions in casa dell'Atalanta, temuta e rispettata: "Ha una mentalità europea, un gioco offensivo e può far male a chiunque. E sulla situazione legata al coronavirus aggiunge: "Chiediamo sempre tanto a tutti. Ma non ci sono garanzie"

Sabato la goleada storica in campionato (13-0, record di sempre in Olanda). Ma adesso torna la Champions e la sfida in casa dell'Atalanta sarà tutta un'altra storia. L'allenatore dell'Ajax Erik Ten Hag ne è consapevole. Dopo il ko interno contro il Liverpool, la partita di Bergamo conta e non poco per gli olandesi, ma per Ten Hag non è già decisiva: "E' un gara molto importante, certamente, ma se perdi non sei fuori. E poi non voglio pensare a uno scenario negativo. L'Atalanta insegna, dato che l'anno scorso ha perso le prime tre partite e poi è riuscita a superare la fase a gironi". Una squadra, quella nerazzurra, stimata, temuta e rispettata dall'allenatore dell'Ajax: "L'Atalanta ha una mentalità europea, una filosofia di gioco offensiva e può far male a chiunque, lo ha già dimostrato. Gli olandesi che giocano lì sono arrivati in Nazionale proprio grazie al club. Mi piace Lammers, una punta che segna. E anche Gosens è mezzo olandese. Cercheremo di fare la partita e non lasciare spazi ai nostri avversari, che possono essere devastanti. La sconfitta di sabato contro la Sampdoria non significa niente".

"Contro il Covid nessuna garanzia" vedi anche Gasperini: "Non siamo in difficoltà, Ajax modello" Ten Hag si è anche espresso sull'emergenza dovuta al coronavirus e su quanto il momento attuale incida profondamente e inevitabilmente anche nel mondo del calcio: "La situazione del Covid è difficile. Chiediamo sempre tanto a tutti, ma non ci sono garanzie. Facciamo di tutto per evitare il contagio. Può darsi che la situazione abbia influito sulla nostra vittoria per 13-0 col Venlo".