Champions League, calendario e orari 2^ giornata

Non c'è tempo per fermarsi, dopo l'esordio stagionale avvenuto una settimana fa è nuovamente tempo di Champions League. Tutto pronto per la seconda giornata del principale torneo europeo per club che - tra le altre - vede impegnate Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. Le gare del secondo turno si giocheranno martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2020 nelle consuete fasce orarie (18:55 e 21). Ad aprire il programma della seconda giornata di Champions League è l'Inter, in cerca di riscatto dopo il pareggio interno all’esordio contro il Borussia Moenchengladbach: i nerazzurri di Conte giocheranno in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk martedì 27 alle 18:55. Sempre martedì tocca all'Atalanta: gli uomini di Gasperini, dopo la bella vittoria in Danimarca contro il Midtjylland, ospitano l'Ajax per cercare di mettere una seria ipoteca sul discorso qualificazione. Mercoledì 28 spazio a Juventus e Lazio, entrambe alle 21. I bianconeri, usciti con i tre punti dalla trasferta di Kiev, attendono il Barcellona in quella che è la partita più affascinante dell’intera seconda giornata. I biancocelesti volano in Belgio per sfidare il Club Brugge e dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Borussia Dortmund.