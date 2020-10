Shakhtar-Inter, dove vedere la partita in tv

L'Inter torna in campo in Champions League dopo il pareggio dell'esordio a San Siro contro il Borussia Moenchengladbach e lo fa a Kiev, sul campo di uno Shakhtar Donetsk che nel primo turno della competizione ha stupito, superando in trasferta per 3-2 il Real Madrid. La squadra di Conte arriva da una vittoria in trasferta sul campo del Genoa in Serie A, mentre il club ucraino ha pareggiato nel weekend 1-1 contro il Vorskla. Partita che sa già di bivio per entrambe. I nerazzurri, mai ko nelle competizioni europee contro avversarie ucraine, devono invertire la tendenze che li vede sconfitti in 4 delle ultime 5 trasferte di Champions e per farlo si affidano a Romelu Lukaku, a segno già 7 volte nei primi 6 incontri stagionali. Il centravanti belga detiene anche il record di partite consecutive in gol in competizioni europee con l'Inter (nove partite). Nello Shakhtar occhio a Mateus Tetê, che ha preso parte a tre gol in quattro presenze in Champions con due reti e un assist. L'ultima volta che le due squadre si sono incrociate, lo scorso 17 agosto in semifinale di Europa League, era stata vittoria netta dei nerazzurri: 5-0 con doppiette di Lautaro e Lukaku e centro di D'Ambrosio.