Atalanta-Liverpool, dove vedere la partita in tv

"Non sempre vince il più forte". Il titolo ad Atalanta-Liverpool l'ha dato Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida ai campioni d'Inghilterra in carica, vincitori della Champions League 2018/2019. Al Gewiss Stadium arrivano i Reds per la terza giornata del girone D, dove l'Atalanta, reduce dal 2-2 casalingo contro l'Ajax, ha 4 punti dopo due gare e gli inglesi guidano con 6 punti dopo i successi su Ajax e Midtjylland. Per i nerazzurri si tratta della terza avversaria inglese differente, dopo aver incontrato l'Everton in Europa League nel 2017 (2 vittorie) e il Manchester City in Champions nella scorsa stagione (1 pareggio e 1 sconfitta). Curiosità: il Liverpool ha sempre perso in Italia da quando in panchina c'è Jurgen Klopp: una volta con la Roma in semifinale nel 2018 e due volte con il Napoli nelle ultime due stagioni, sempre nella fase a gironi. Grande rispetto per l'Atalanta nelle parole dell'allenatore tedesco: "Giocheremo contro una squadra organizzata e spettacolare".