Atalanta-Liverpool, le probabili formazioni

Senza De Roon e Gosens, Gasperini punta al recupero di Hateboer e Romero. In avanti Gomez con Muriel e Zapata. Due ballottaggi per Klopp: Phillips o Williams al centro della difesa, Diogo Jota o Thiago Alcantara a centrocampo

Per la partita più importante della fase a gironi, Gasperini deve fare i conti con due assenze importanti: De Roon e Gosens. A centrocampo dunque spazio a Freuler accanto a Pasalic, con Mojica largo a sinistra. L’allenatore è ottimista per il recupero di Hateboer e Romero, entrambi convocati. In avanti Gomez alle spalle di Zapata e Muriel. Toloi e Djimsiti completano il terzetto difensivo davanti a Sportiello.

Liverpool, Jota a centrocampo se Thiago non ce la fa

vedi anche

Gasperini: "Contro i Reds non firmo per il pari"

Diversi nodi da sciogliere anche per Jurgen Klopp, a poche ore dal fischio d’inizio. In difesa favorito Phillips al centro su Williams, in coppia con Gomez; sulle fasce Alexander-Arnold e Robertson. A centrocampo, confermati Wijnaldum ed Henderson, con Diogo Jota che giocherà mezzala nel caso in cui Thiago Alcantara non recuperasse in tempo. Davanti il solito tridente composto da Salah, Firmino e Mané.

LIVERPOOL (4-3-3) probabile formazione: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Phillips, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jota; Salah, Firmino, Mané. All. Jurgen Klopp.