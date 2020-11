Champions League, dove vedere Real Madrid-Inter

Nei primi due turni del girone B di Champions League non hanno mai vinto hanno messo insieme tre punti in due: 2 l'Inter, 1 il Real Madrid. Anche per questo Zinedine Zidane, allenatore dei blancos, ha definito la partita in programma martedì 3 novembre alle 21 a Valdedebas "una finale". Nonostante si tratti del terzo match di un girone eliminatorio, Real Madrid e Inter si giocano già una fetta di qualificazione in un raggruppamento che in vetta vede oggi lo Shakthar Donetsk con 4 punti. Conte affronta l'ex compagno di squadra Zidane (insieme nella Juventus dal 1996 al 2001) senza Romelu Lukaku, infortunato, e dovrà battere una tradizione sfavorevole che vede l'Inter sconfitta sei volte nelle ultime sette partite giocata a Madrid, dove però i nerazzurri mancano dal 1998. Il Real ha vinto 8 delle ultime 9 sfide giocate in Champions League contro squadre italiane, con una sola sconfitta contro la Juventus nel ritorno dei quarti di finale 2017/2018 (ininfluente perché a qualificarsi fu comunque la squadra di Zidane grazie al discusso rigore di Cristiano Ronaldo nel finale). L'Inter ha pareggiato le prime due gare del girone come non accadeva dal 2009/2010, anno del 'Triplete' con Mourinho in panchina.