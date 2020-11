1/14 ©Getty

Entrambe la partite delle italiane in campo mercoledì per la terza giornata di Champions con il pubblico: 16mila spettatori ammessi per Zenit-Lazio a San Pietroburgo, in Russia; e 20mila a Budapest, in Ungheria, per Ferencvaros-Juventus.



Ferencvaros-Juventus 1-4: gol e highlights