1/23

Primo indizio: HA SEGNATO 70 GOL CON SOLI 91 TIRI IN PORTA! - 70 sono i gol segnati da Erling Braut Haaland dal 2018 a oggi, cioè da quando ha iniziato a farsi conoscere in Austria col Salisburgo. Tanti, tantissimi: ma a fare ancora più impressione è un altro dato. Per segnare 70 gol, Haaland ha dovuto calciare in porta appena 91 volte. Tradotto in percentuale realizzativa: nel 77% delle volte in cui ha preso la porta, ha fatto gol.

CHAMPIONS, IL CALENDARIO E LE PARTITE DI OGGI