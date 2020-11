Conte: "Dobbiamo uscire dal campo senza rimpianti"

L'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida con i tedeschi: "Ho sentito tanti giudizi negativi sulla gara con il Real Madrid, non dimentichiamoci che dopo mezz'ora eravamo sotto di un gol e in 10 contro 11. Chiaramente anche noi ci siamo complicati la vita, dobbiamo evitare gli stessi errori e uscire dal campo senza rimpianti. Se non siamo più padroni del nostro destino è perché abbiamo sbagliato delle cose, ma dobbiamo vincere per restare in corsa. Hakimi? Pressioni in Italia diverse rispetto alla Germania"

Gara da dentro o fuori per l'Inter che, dopo la doppia sconfitta con il Real Madrid, deve assolutamente vincere in casa del Borussia Monchengladbach per mantenere vive le speranze di qualificazione e giocarsi tutto all'ultima giornata. Antonio Conte ha presentato la sfida contro i tedeschi in conferenza stampa.

Cosa deve fare l'Inter per non sentire troppo questa gara, a differenza di quanto accaduto con il Real Madrid?

"Sono stati espressi tanti giudizi negativi sulla partita con il Real Madrid, si è parlato anche di una gara in cui il nostro avversario ha fatto quello che ha voluto, dimenticando al 30' eravamo in 10 e avevamo subito un rigore dopo 4 punti. Sfido chiunque a cambiare la partita, in queste condizioni, con il Real Madrid. Sono rimasto soddisfatto dell'impegno e della volontà mostrata dai ragazzi in 10 contro 11. Poi, chiaramente, alcune situazioni che ci hanno penalizzato ce le siamo create da solo. Dobbiamo lavorare affinché ciò non succeda, perché poi tutto diventa più difficile. Affrontiamo una buona squadra, che sta facendo molto bene in Champions. Dovremo dare il massimo e uscire dal campo senza rimpianti".

Quanta convinzione c'è di passare il turno?

"Abbiamo iniziato il percorso essendo arbitri del nostro destino, se oggi non lo siamo più significa che siamo mancati in alcune situazioni. Detto questo, l'unico modo per cercare di restare in vita è quello di vincere la partita contro il Borussia. Sappiamo che non sarà facile, al tempo stesso per noi può essere un'occasione per dare seguito a un percorso iniziato in Europa, dove spesso e volentieri ti trovi a giocare partite importanti, da dentro o fuori. C'è l'occasione per testare ancora una volta questo tipo di situazioni".