Lazio-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv

A 20 anni di distanza dall'ultima volta la Lazio torna a giocare una fase a eliminazione di Champions League. Tutto pronto per i biancocelesti, che nel match di andata degli ottavi di finale avranno di fronte il Bayern Monaco. Un impegno proibitivo sulla carta per la squadra di Simone Inzaghi quello contro i campioni d'Europa in carica, che da poco hanno vinto anche il Mondiale per club, ma lo stesso allenatore ha sottolineato che nulla è impossibile. Torna lo spettacolo della Champions, Lazio e Bayern sono pronte a sfidarsi nel primo atto degli ottavi di finale.