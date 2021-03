Leonardo Bonucci predica calma alla vigilia di Juventus-Porto, in cui i bianconeri sono chiamati a rimontare il 2-1 subito in Portogallo: "Niente frenesia e nessun regalo, si può fare gol anche all'ultimo minuto. Dobbiamo andare a mille già nel riscaldamento. Ronaldo è carico, mi aspettavo un rendimento così da Chiesa. Dovremo avere sacrificio e voglia di lottare"

"Troppa frenesia può giocare brutti scherzi : non dobbiamo farci prendere dalla voglia di segnare a tutti i costi, si può fare gol anche all'ultimo minuto ": così il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto , in cui i bianconeri devono rimontare il 2-1 del Dragao.

"Ronaldo carico, giocherebbe solo gare di Champions"

approfondimento

Juventus-Porto, tutto quello che c'è da sapere

"Ronaldo è sempre carico per queste partite, fosse per lui giocherebbe solo gare di Champions, possiamo solo immaginare quale sia l'energia per domani - ha spiegato Bonucci parlando del compagno portoghese -. Deciderà il mister chi partirà dall'inizio, ma tutti i componenti di questa squadra si faranno trovare pronti. Personalmente non vedo l'ora di scendere in campo. Demiral ha dimostrato di essere una pedina importante, è una persona positiva e ci fa bene. Chiesa? Mi aspettavo un certo rendimento, è un tipo genuino e ha capito velocemente cosa significa indossare questa maglia".