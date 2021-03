Juventus-Porto, dove vedere la partita in tv

Dopo la sconfitta per 2-1 subita all'andata, la Juventus riceve il Porto all'Allianz Stadium per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Dopo la bella vittoria in rimonta contro la Lazio in campionato, la Juventus torna a pensare alla Champions League. I bianconeri sono chiamati a ribaltare la sconfitta subita all'andata contro il Porto per proseguire il cammino europeo. Nei 90 minuti dell'Estadio do Dragao i portoghesi si sono imposti per 2-1, grazie a un gol in apertura di Taremi e al raddoppio a inizio secondo tempo di Marega. La rete nel finale di Federico Chiesa ha ridato nuovi speranze alla Juventus, chiamata ora a completare la rimonta all'Allianz Stadium,