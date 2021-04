Assenze pesanti da una parte e dall'altra nella super sfida dei quarti di Champions: il Bayern non potrà contare su Lewandowski, ko in Nazionale, e Gnabry, positivo al Covid. Nel Paris positivi al coronavirus Florenzi e Verratti, Paredes squalificato: in attacco tocca a Kean. Calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno Condividi:

È il remake della finale della passata edizione ed è anche la sfida tra due delle principali favorite per la vittoria del trofeo: nei quarti di finale di Champions League spettacolo assicurato in Bayern Monaco-Paris Saint-Germain. Squadre in campo all'Allianz Arena questa sera alle 21 per la gara di andata - diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet) -, il ritorno è in programma al Parco dei Principi martedì 13 aprile.

La probabile formazione del Bayern Monaco L'INFORTUNIO Lewandowski fuori un mese, salta la sfida col Psg Assenze pesanti tra i campioni in carica, che non potranno contare soprattutto su Robert Lewandowski, ko per un problema al ginocchio accusato con la Polonia durante la sosta per gli impegni delle Nazionali e out per un mese. Come se non bastasse, Flick dovrà anche fare i conti con il forfait dell'ultim'ora di Serge Gnabry, risultato positivo al Covid-19 dopo l'ultimo giro di tamponi. Così l'allenatore del Bayern sembra orientato a puntare ancora una volta su Choupo-Moting in attacco: l'ex di turno dovrebbe essere accompagnato dal terzetto formato da Sané, Muller e Coman, decisivo nella finale di Lisbona lo scorso agosto. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere composta da Kimmich e Goretzka, mentre la coppia centrale di difesa dovrebbe essere quella formata da Sule e Alaba, con Pavard e Davies sulle fasce. Tra i pali Neuer, ancora indisponibili Douglas Costa, Tolisso e Roca. BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick