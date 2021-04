Successo del Real Madrid nell'andata dei quarti, 3-1 al Liverpool e traguardo importante per Zidane: alla 50^ panchina in Champions League, l'allenatore dei Blancos si conferma il più vincente. Quali sono i migliori nel formato moderno della competizione dopo le prime 50 partite? Ecco la top 25 con 6 italiani presenti, in coda due bilanci che ribadiscono l'eccellenza di Zizou (dati Opta)

