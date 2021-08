Chelsea-Villarreal, le probabili formazioni

Al Windsor Park di Belfast si affrontano la vincitrice della Champions League contro quella dell'Europa League con in palio la Supercoppa Europea (fischio d'inizio alle ore 21). Tuchel si affiderà a Werner al centro dell'attacco, in attesa dell'arrivo di Lukaku, mentre Emery sceglierà la coppia Fer Nino-Gerard Moreno

La stagione calcistica 2021-2022 è ormai ai nastri di partenza ed è già arrivato il momento di assegnare il primo trofeo internazionale. Questa sera al Windsor Park di Belfast si affrontano infatti Chelsea e Villarreal, che si contenderanno la Supercoppa Europea (fischio d'inizio alle ore 21). Trofeo conquistato nella passata stagione dal Bayern Monaco (che si impose per 2-1 ai tempi supplementari sul Siviglia), la competizione prevede la sfida tra la squadra campione uscente della Champions League e quella dell'Europa League. Ecco le possibili scelte di Thomas Tuchel e Unai Emery per provare ad aggiungere un altro trofeo internazionale alla bacheca dei rispettivi club dopo quelli conquistati nella passata stagione.

La probabile formazione del Chelsea

Thomas Tuchel proverà a conquistare il secondo trofeo internazionale da quando è alla guida del Chelsea, dopo la Champions League della passata stagione, e per farlo si affiderà nuovamente a Timo Werner al centro dell'attacco, in attesa di quel Romelu Lukaku che sta muovendo in queste ore i suoi primissimi passi da nuovo calciatore dei Blues. A sostegno dell'attaccante tedesco, nel tridente offensivo, ci saranno Ziyech e Werner, mentre il centrocampo sarà affidato al duo Kantè-Kovacic in attesa che gli ultimi reduci da Euro 2020 (tra i quali Jorginho, ndr) recuperino la miglior condizione fisica. Difesa a 3 composta da Azpilicueta, Rudiger e Zouma a protezione di Mendy, che coprirà i pali della porta inglese.

CHELSEA (3-4-3) probabile formazione: Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Zouma; Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Werner, Havertz. All. Tuchel