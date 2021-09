Inter-Real Madrid, tutto quello che c'è da sapere

Esordio stagionale per l'Inter in Champions League, la fase a gironi inizia con la sfida in casa contro il Real Madrid: tutte le curiosità e le statistiche della gara che vedrà impegnata la squadra nerazzurra Condividi:

Quando e dove si gioca Inter-Real Madrid? La partita tra Inter e Real Madrid, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà mercoledì 15 settembre alle ore 21.00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dove è possibile vedere Inter-Real Madrid? leggi anche Champions League, calendario e orari 1^ giornata La partita sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Quali sono i precedenti tra le due squadre? leggi anche Real, contro l'Inter out Bale, Kroos e Marcelo Inter e Real Madrid si affrontano per la seconda stagione consecutiva nella fase a gironi: l'anno scorso si imposero in entrambe le occasioni gli spagnoli (a San Siro finì 0-2). L'Inter ha perso quattro delle ultime cinque partite contro il Real Madrid in competizioni europee, tante sconfitte quante ne aveva subite nei precedenti 12 incontri con i Blancos (sei vittorie, due pareggi e quattro sconfitte). L'ultima vittoria dell'Inter contro una squadra spagnola in Champions League risale all'aprile 2010, quando vinse la semifinale d'andata per 3-1 contro il Barcellona sotto la guida di Josè Mourinho. Il Real Madrid ha invece vinto 12 delle ultime 13 partite giocate contro squadre italiane in Champions League: l'unica sconfitta di questa striscia è arrivata nell'aprile 2018 contro la Juventus.

Curiosità approfondimento Statistiche e curiosità della 1^ di Champions Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti si sono affrontati in due occasioni da allenatori: in entrambi i casi si impose l'attuale allenatore del Real Madrid, che alla guida del Napoli ha battuto sia all'andata che al ritorno la Lazio di Inzaghi nella stagione 2018-2019. Ancelotti torna sulla panchina del Real Madrid in Champions League, dove ha già giocato 25 partite tra le stagioni 2013-2014 e 2014-2015, ottenendo 19 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, che gli sono valsi la conquista del trofeo nella prima annata. Una percentuale di vittorie del 76%, la migliore di qualsiasi allenatore di un singolo club nella competizione con almeno 20 presenze nello stesso.