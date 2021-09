Liverpool-Milan, le probabili

Mercoledì sera alle 21 i rossoneri di Stefano Pioli faranno visita ai Reds di Klopp ad Anfield. Non ci sarà Ibrahimovic, al suo posto Rebic dal primo minuto. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno Condividi:

Un nuovo esordio in Champions League per il Milan, che è pronto a intraprendere il cammino nella maggior competizione per club d'Europa 7 anni dopo l'ultima volta. Subito un banco di prova importante per la formazione di Stefano Pioli, che verrà ospitata dal Liverpool di Klopp: i rossoneri faranno così il loro esordio assoluto ad Anfield. Diretta su Sky Sport Uno, con la telecronaca di Massimo Marianella, il commento di Luca Marchegiani e gli interventi da bordocampo di Peppe Di Stefano e Gianluca Di Marzio

La probabile formazione del Liverpool leggi anche Liverpool-Milan, le chiavi tattiche del match Dovrebbe esserci solamente una variazione per Jurgen Klopp rispetto alla formazione scesa in campo nello scorso weekend contro il Leeds in Premier League: l'allenatore tedesco, infatti, non potrà contare su Elliot, uscito per infortunio nella gara di campionato al 63' minuto. Al posto del centrocampista classe 2003 dovrebbe esserci Jordan Henderson, che affiancherebbe Fabinho e Thiago Alcantara nel centrocampo a 3 dei Reds. In attacco ci sarà il tridente composto da Salah, Jota e Mané, con Firmino che non è a disposizione. LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mané. Allenatore: Klopp.